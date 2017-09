Atletico Madrid neuer erster Verfolger von Barcelona

Der Aufschwung von Atletico Madrid hält an. Auf der Tribüne im neuen Madrider Schmuckstück Wanda Metropolitano sah Diego Costa, wie seine künftigen Teamkollegen gegen den FC Sevilla zu einem 2:0-Sieg stürmten und auf Kosten der Gäste auf Position zwei hinter Barca vorrückten.

Diego Simeones weiterhin in allen Wettbewerben ungeschlagene Auswahl blickt auf erfolgreiche Wochen zurück. Eine wichtige Rolle spielte dabei Stürmer Antoine Griezmann. Gegen Malaga sorgte er zuletzt im Alleingang für das Remis, am Samstag erhöhte der Franzose im Duell mit Sevilla in der 69. Minute mit dem Treffer zum 2:0 sein Torkonto.

Real Madrid konnte sich gegen den Cupfinalisten der Vorsaison eher schlecht als recht von der 0:1-Heimschlappe gegen Betis Sevilla rehabilitieren. Für die “Königlichen” war das im sechsten Saisonspiel erst der dritte Sieg. Dani Ceballos erzielte in der 10. und 43. Minute die Tore für die Elf von Zinedine Zidane. Manu Garcia traf fünf Minuten vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die baskischen Gastgeber. In der Tabelle liegen die Madrilenen mit elf Zählern an der vierten Position, Alaves ist weiter punktelos.

