Atletico Madrid nach 1:0-Sieg über Arsenal im EL-Finale

Atletico Madrid hat die internationale Karriere von Trainer-Legende Arsene Wenger bei Arsenal beendet. Der spanische Fußball-Europa-League-Sieger von 2010 und 2012 gewann nach einer emotionalen Partie am Donnerstag mit 1:0 und verhinderte damit eine mögliche letzte Krönung des langjährigen Trainers der "Gunners", der nach seiner 22. Saison bei den Londonern abtreten wird.

Im Endspiel trifft Atletico am 16. Mai in Lyon auf den Sieger der Partie zwischen Red Bull Salzburg und Olympique Marseille, die mit einem 2:0 der “Bullen” in die Verlängerung ging.