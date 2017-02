Atlanta-Quarterback Ryan zum besten Saison-Spieler gewählt

Matt Ryan konzentriert sich auf einen Sieg in der Super Bowl - © APA (AFP)

Quarterback Matt Ryan von den Atlanta Falcons ist schon vor der Super Bowl zum wertvollsten Spieler der Saison in der National Football League (NFL) gewählt worden. Der 31-Jährige setzte sich in der prestigeträchtigen Journalisten-Wahl klar gegen Tom Brady von den New England Patriots durch. Die beiden Top-Spielmacher treffen am Sonntag in Houston in der Super Bowl aufeinander.