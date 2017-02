ATIB Moschee in Bludenz: “Wir möchten in Frieden weiterleben”

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeichnet die Überwachungskamera der ATIB Moschee in Bludenz ein Paar auf, dass augenscheinlich ihren Hund Gassi führt. Als das Paar jedoch die Moschee erreicht, schnappt sich der Mann einen Robidog Sack und wirft ihn kurzer Hand an die Hausfassade der Moschee. Insgesamt wirft dieser Mann drei mit Hundekot gefüllte Plastiksäcke auf die Moschee.

“Für uns sehr bedauerlich”

Seit dem bestehen der ATIB Bludenz hat es laut dem Obmann noch nie einen solchen Zwischenfall gegeben. “Es ist für uns sehr bedauerlich, dass es zu solch einem Vorfall kam”, zeigt sich Aydogan bestürzt. Die ATIB Bludenz hat am Sonntag sofort die Polizei informiert. Mittlerweile ermittelt auch der Verfassungsschutz gegen die Täter. “Wir möchten in Frieden weiterleben. Wir hoffen, dass so etwas nie wieder vorkommt”.

Täter werden angezeigt

Laut Polizeisprecher Rainer Fitz konnten die Täter bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Wird der Täter jedoch identifiziert, erfolgt eine Anzeige. Dann liegt es in der Hand des Gerichtes, über den weiteren Verlauf des Falles zu entscheiden.