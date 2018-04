ATIB feierte Kermes mit Kebap, Cay und Baklava

Hohenems. Am vergangenen Wochenende, vom Donnerstagabend bis zum Montag, feierte der Verein ATIB (Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich) zum 14. Mal das Volksfest Kermes.

„ATIB betreibt in ganz Österreich über 60 Standorte, in Vorarlberg sind es 13“, erklärt Obmann Osman Güvenc, der seit 2009 dem aus rund 500 Aktiven – mit Familien und Kindern sind es über 1.000 Mitglieder – bestehenden Emser Verein vorsteht. Seit 1979 hatte der Verein seine Heimstätte im damaligen Gasthaus Schwefelbad, ehe er 1992 in die Robert-Koch-Straße im Herrenried umsiedelte. Die Vereinsmitglieder wohnen zu rund 70 Prozent in der Grafenstadt, der Rest kommt größtenteils aus Götzis und der Kummenbergregion. Zusammen mit seinem Vizeobmann Adil Yildiz und dem aus sieben Personen bestehenden Vorstands-Kernteam setzt sich Osman Güvenc für einen verstärkten Dialog mit Einheimischen und mehr Öffnung nach außen ein, um Vorurteile abzubauen.

Vizebürgermeister Bernhard Amann, der zusammen mit den StV. Gabi Bächle, Jürgen Isopp und Dietmar Pöschko, Wolfi Strempfl ebenso wie Bürgermeister Dieter Egger dem Volksfest einen Besuch abstattete, lobte die „langjährige konstruktive Partnerschaft von ATIB in Bezug auf die Integrationsbemühungen in Hohenems“. So stelle ATIB Räumlichkeiten bei diversen Treffen bereit, arbeite bei Veranstaltungen (Seminare, Workshops, Deutschkurse etc) mit und sei auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv.