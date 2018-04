ATIB droht Verbot: Livetalk mit Attila Dincer und Osman Güvenc

Nachdem Kriegsspiele mit Kindern in einer Wiener ATIB-Moschee bekannt wurden, überlegt die Bundesregierung, ein Verbot des türkischen Moschee- und Kulturvereins. Wir sprechen darüber mit Integrationsberater Attila Dincer und Osman Guvenc von ATIB Vorarlberg.

Die Affäre um die Kriegsspiele mit Kindern in einer ATIB-Moschee in der Wiener Dammstraße beschäftigt die Bundespolitik. Die Wiener Stadtzeitung “Falter” veröffentlichte am Mittwoch Fotos, welche belegen sollen, dass nicht nur heuer, sondern bereits im Jahr 2016 Schlachten mit Kindern nachgestellt wurden. Dabei stellten die Kinder auch tote Soldaten, aufgebahrt unter türkischen Fahnen, dar.