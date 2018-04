Asylwerber verübte in Vorarlberg Messerattacke auf Bekannten

Ein 17-jähriger Asylwerber hat am vergangenen Freitag in Hörbranz einen 41-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Wie die Polizei erst heute, Mittwoch, bekannt gab, erlitt der 41-Jährige Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf, an den Oberarmen sowie im Rückenbereich, Lebensgefahr bestand aber nicht. Über das Motiv des Angriffs war vorerst nichts bekannt.

Heftiger Streit auf Parkplatz

Der 17-jährige Afghane und der 41-jährige Mann trafen sich am späten Freitagabend zunächst am Bahnhof Bregenz und fuhren anschließend per Auto nach Hörbranz weiter. Dort entbrannte auf einem Parkplatz aus unbekanntem Grund ein heftiger Streit, der zu der Messerattacke führte. Ehe der Jugendliche flüchtete, dürfte er den Mann noch gezwungen haben, Geld bei einer Bank abzuheben und an ihn auszuhändigen.