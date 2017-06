Asylunterkunft in Mistelbach brannte: Brandstiftung vermutet

Die Feuerwehr brachte zehn Bewohner ins Freie - © APA (Archiv/Neubauer)

In einer Asylunterkunft in Mistelbach ist in der Nacht auf Montag ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses – zehn Männer, Frauen und Kinder – wurden von Feuerwehrmitgliedern teilweise auch über den Balkon ins Freie gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Kontrolle wurden alle Betroffenen in ein Spital transportiert. Laut Polizei besteht der Verdacht auf Brandstiftung.