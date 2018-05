Asyl-Bundesamt brachte Anzeige gegen Peter Pilz ein

Nach der Einstellung des Verfahrens wegen sexueller Belästigung ist gegen Peter Pilz eine weitere Anzeige eingebracht worden. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung wegen übler Nachrede eingebracht, berichtete die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Pilz hatte den Beamten in einem Video "amtlichen Mordversuch" vorgeworfen.

Pilz hatte in dem Facebook-Beitrag, in dem es um die Abschiebung eines Asylwerbers aus Afghanistan ging, “massive Vorwürfe” gegen das BFA erhoben, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung, die der APA vorliegt. Konkret sagte der Listengründer darin: “Das ist amtlicher, das ist ein amtlicher Mordversuch.” Zudem warf er der Behörde in diesem konkreten Fall die Verbreitung “gezielter Unwahrheiten” vor.