ASVÃ– VÃ¶lkerball-Bezirksmeisterschaft in Hohenems

Das besondere Merkmal neben der normalen Spielwertung, ist die eigene Fair-Play-Beurteilung.

Der Vorarlberger Sportverband ASVÖ veranstaltet im Rahmen von „fairness and fun“ die traditionellen landesweit erfolgreichen Völkerballturniere für SchülerInnen der 1. & 2. Klasse NMS/AHS-Unterstufe (10-13 Jahre) aus Vorarlberg.

15 Mädchen- und 12 Burschenmannschaften bewiesen ihr Können. In der normalen Spielwertung siegte das Mädchenteam „A-Team (NMS Dornbirn Lustenauerstraße)“ und das Burschenteam „The Heroes (ebenfalls NMS Dornbirn Lustenauerstraße)“.

In der Spezialwertung „Fair-Play“ sind die Mädchen „Die wilden Weiber (NMS Dornbirn Lustenauerstraße)“ und das Team „The Beauty and the Biest“ (NMS Dornbirn Markt) ex aequo die Siegerinnen. Bei den Burschen teilen sich die „Red Devils (NMS Hohenems Herrenried)“ und die „Überflieger (NMS Dornbirn Markt)“ den ersten Rang.

Ein Dankeschön gebührten unseren Fair-Play-Paten, den Cineplexx Blue Devils, welche eine Pauseneinlage mit tollen Pässen lieferten, eine Torwand zur Verfügung stellten und einen kostenlosen Eintritt fürs nächste Spiel sponsorten.

Die krönende Siegerehrung wurde durch ASVÖ – Geschäftsführer Clemens Fiel, ASVÖ – Koordinator Manfred Entner und Ehrenpräsident Ing. Hans Ludescher durchgeführt.

Finalisten fürs Landesfinale:

A-Team

Dragongirls

The Heroes

Überflieger