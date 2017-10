ASVÖ-Fairness: NMS Dornbirn und NMS Bregenz die Besten

Rund 730 SchülerInnen aus ganz Vorarlberg, der 1. & 2. Klassen Mittelschule und AHS-Unterstufe, thematisierten seit Beginn des Jahres das Thema „Fair Play und soziale Werte“. Mit Hilfe von Workshops, Fair Play-Boxen, einer eigens entwickelten Spielesammlung, den fünf Völkerballbezirksturnieren und dem großen Landesfinale wurde den Kindern Fair Play auf spielerische Art und Weise vermittelt.

Was für ein spannendes und energiereiches Finale! Einzigartig an den Huckepackvölkerballturnieren war auch heuer wieder, dass neben den sportlich stärksten auch die fairsten Völkerballteams gekürt wurden. Vor großem Publikum haben beim Landesfinale die 37 qualifizierten Teams um den Landesmeistertitel gekämpft. Nach dem Handshake starteten jeweils fünf bzw. sieben Minuten rasantes Spiel, in dem neben dem Siegeswillen genauso Werte wie Vertrauen, Respekt und Hilfsbereitschaft Platz finden sollten. Was Fair Play bedeutet, wissen viele, aber diesem in Konkurrenzsituationen Beachtung zu schenken, fällt meist nicht leicht.

Die schwierige Herausforderung der Fairness auch bei einer Landesmeisterschaft – also unter Druck – einen hohen Stellenwert zu geben, schafften bei den Mädchen Die Wilden Weiber der NMS Dornbirn Lustenauerstraße. Bei den Burschen waren es die Gremlins von der NMS Schruns Grüt.

Die stärksten Teams und somit Gewinner des Landesmeistertitels 2017 waren das A-Team der NMS Dornbirn Lustenauerstraße und bei den Burschen die Kiddy Kids der NMS Bregenz Rieden.

Die Turnierpreise wurden von den Ehrengästen Mag. Conny Berchtold (FI Bewegungserziehung und Sport), ASVÖ Geschäftsführer Clemens Fiel, ASVÖ Präsident Wolfgang Urban, sowie den Paten von Cineplexx Blue Devils mit Michael Köhlmeier, Birgit Thünauer und Tyler Harlow den Schülern übergeben.

Weitere tolle Unterstützung vor Ort erhielten wir von Christoph Neyer (ebenfalls seitens Landesschulrat Abteilung Sport) und Landesrätin Dr. Bernadette Mennel.

Um dem spannenden und abwechslungsreichen Fair Play Tag das berühmte Tüpfelchen auf dem I zu verpassen, hat eine talentierte Mannschaft der jungen HandballerInnen des SSV Schoren aus Dornbirn eine beeindruckende Vereinspräsentation vor der Preisverleihung demonstriert. Zudem sorgte der Verein sehr gut für die Stärkung der Teilnehmer und Zuschauer.

Das Projekt hat namhafte Paten wie zum Beispiel Toni Innauer, Bregenz Handball, Eva Pinkelnig, Marc Girardelli, Cineplexx Blue Devils, Feldkirch Cardinals, Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrätin Dr. Bernadette Mennel, Landesrat Johannes Rauch, Lab. Dieter Egger, Landesschulrat für Bewegung und Sport Konrad Berchtold, ASVÖ Präsident Wolfgang Urban und viele, viele mehr! Sie alle unterstützen das Projekt und haben ihr persönliches Statement zum Thema Fair Play auf der Homepage „verewigt“.

Die Initiative wird vom Vorarlberger Sportverband ASVÖ getragen und von namhaften Partnern wie dem Land Vorarlberg, Landesschulrat Vorarlberg, Pfanner und dem Bundes-Sportförderungsfonds unterstützt.

Es sollte unser aller Anliegen sein, den SchülerInnen frühzeitig die Bedeutung von „Fairness im Sport – aber nicht nur dort!“ aufzuzeigen.

Seit 10 Jahren in Vorarlberg, seit 4 Jahren auch in Tirol

35 Workshops mit 730 Schülern im Sportunterricht

796 Beispiele haben die Schüler in der Fair Play Box gesammelt („Wo habe ich faires oder unfaires Verhalten erlebt?“)

35 Fair Play Spielesammlungen werden von den Lehrkräften seit dem Frühjahr angewendet

218 Schüler bei den 5 ‚Bezirksturnieren‘ und 1 Landesfinale

301 Finalteilnehmer am 06.10.

Projektteam: Bili Perencevic und Martin Stock als Projektleiter, Manfred Entner als Projektkoordinator.