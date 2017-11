ASVÖ: Auszeichnung nach Infoveranstaltung

Vor geraumer Zeit ist die Informationsveranstaltung für das Projekt „Richtig Fit für ASVÖ Vereine – ein Programm zur Vereinsentwicklung im Gesundheits- und Breitensport“ im Olympiazentrum Dornbirn über die Bühne gegangen. Zum Ersten stand die Präsentation des Projekts für Vereine und zum anderen die Zertifikatsübergabe an jene Vereine, die das Projekt erfolgreich abschließen konnten.

Insgesamt 20 Personen aus 14 Vereinen nahmen an dieser Veranstaltung teil.

Die teilnehmenden Vereine aus dem Jahr 2017 – Karate Höchst, HC Montfortstädter Knights, SK Brederis, TC Vorderland und Schützengilde Frastanz (Boxclub Bregenz war leider verhindert) – erzählten in wenigen Minuten von ihren Erfahrungen durch die Teilnahme am Projekt. Ebenfalls stolz präsentierten die Vereinsvertreter, was sie im vergangenen Jahr umsetzen konnten.