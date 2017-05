ASTV Walgau ist Europameister im Garde- und Tanzsport

Die Tänzerinnen des ASTV Walgau konnten in den vergangenen Jahren die Disziplin Showtanz mit Hebefiguren in der Jugendklasse stark dominieren. In diesem Jahr erfolgte nun der Aufstieg in die Hauptklasse und somit auch die deutlich stärkere Konkurrenz. Das reine 21-köpfige Damenteam trat gegen Mannschaften mit bis zu 10 Männern an.

Europameistertitel 2017 und die Story dahinter:

Am Sonntagabend, den 08.05. fanden die EM Titelwettkämpfe in Belgien statt. Top vorbereitet und motiviert wurde aufgewärmt und eingetanzt. Plötzlich das Schockerlebnis: Eine halbe Stunde vor dem Auftritt zog sich Tänzerin Rosa Schnetzer eine schwere Fingerverletzung zu – ein An­tre­ten der Gruppe plötzlich fraglich. Allerdings konnte Teamarzt Dr. Markus Gotwald den Finger soweit stabilisieren und einrenken, dass der Auftritt doch noch gerettet werden konnte.

Und zur absoluten Krönung verwiesen die Mädchen daraufhin die mehrfachen Europameister „Tanztreu“ aus Lauingen auf Rang 2 und holten sich in ihrem ersten Hauptklassejahr vor einer tobenden Zuschauermenge ganz klar den Titelsieg (6x Rang 1 1x Rang 2)

Europameisterschaften 2018 in Dornbirn

Somit treten die Walgauer im kommenden Jahr bei der Heim-Europameisterschaft als Titelverteidiger an. Die EM findet vom 3. bis 6. Mai auf dem Dornbirner Messeglände statt.