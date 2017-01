Astronaut Gene Cernan ist tot – Letzter Mensch auf dem Mond

Der Pilot des Moduls, Jack Schmitt, war der zwölfte. Da Cernan aber als Kommandant zuletzt an Bord zurückkehrte, ist er bis heute der letzte, der auf dem Mond war. Alles in allem verbrachte Cernan laut NASA 566 Stunden und 15 Minuten im All, davon 73 Stunden auf dem Mond.

(APA/dpa)