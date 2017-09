Red Bull Racing und Aston Martin gehen künftig gemeinsame Wege - © APA (AFP)

Red Bull Racing und Aston Martin gehen in der Formel 1 künftig gemeinsame Wege. Wie es am Montag in einer Mitteilung hieß, wird der britische Sportwagenhersteller ab der kommenden Saison als Namenssponsor des Formel-1-Rennstalls auftreten. Red Bull werde fortan Aston Martin Red Bull Racing heißen.