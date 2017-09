Assoziierungsabkommen EU-Ukraine in Kraft getreten

Poroschenko sieht Rückkehr in die europäische Familie - © APA (AFP)

Das lange ausgehandelte und gegen den Widerstand Russlands unterzeichnete Partnerschaftsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine ist am Freitag in Kraft getreten. “Die Assoziierung ist unsere Rückkehr in die europäische Familie”, sagte Präsident Petro Poroschenko am Freitag in Charkiw. Weder Skeptiker noch die Handlungen Russlands hätten den Prozess aufgehalten.