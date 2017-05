Assmann verliert Museumschefposten in Mantua

Laut dem Gericht seien die Bedingungen für die Zulassung ausländischer Staatsbürger zum Wettbewerb nicht erfüllt gewesen. Das Verfahren für die Wahl der Museumsdirektoren sei in mehreren Aspekten nicht rechtskonform gewesen, urteilte das Gericht. Dieses nahm den Rekurs einer erfolglosen Kandidatin im Rennen um die Führung des Palazzo Ducale in Mantua an, dessen Leitung Assmann anvertraut worden war.

“Meine Gefühle sind nicht wichtig. Relevant ist, dass diese Situation dem Palazzo Ducale nicht schadet”, sagte der in Zams in Tirol geborene Assmann. Unter seiner Leitung hatte der Palazzo Ducale, der Herzogspalast der Stadt Mantua, einen starken Zuwachs bei der Besucherzahl gemeldet. Der Palast ist ein Gebäudekomplex aus dem 14. Jahrhundert, der von der Adelsfamilie Gonzaga als ihr Herrschaftssitz errichtet wurde

Das Urteil sei “skandalös”, reagierte Kulturminister Dario Franceschini. Er zeigte sich mit Assmann solidarisch: “Assmann hat eine Karriere in Kulturinstitutionen der Welt verlassen, um nach Italien zu kommen”, betonte Franceschini im Interview mit der Turiner Tageszeitung “La Stampa” am Freitag. Der Minister äußerte die Hoffnung, dass der Staatsrat, die letzte Instanz bei administrativen Verfahren, den Beschluss des römischen Gerichts rückgängig mache. Der Schaden für das internationale Ansehen Italiens sei jedoch groß. Die fünf abgesetzten Direktoren sollen interimistisch ersetzt werden, kündigte der Minister an.

Franceschini versicherte, dass die Kriterien, nach denen die Ausschreibungen für die Suche der Museumsdirektoren abgelaufen seien, den modernsten internationalen Standards entsprochen hätten. Der Wettbewerb sei von einer unabhängigen Kommission des Kulturministeriums geführt worden.

Im Rahmen desselben Wettbewerbs war der Linzer Kulturmanager Peter Aufreiter mit der Leitung eines Komplexes aus zehn Landesmuseen in der Adria-Region Marken betraut worden. Ob nun auch dessen Bestellung anfechtbar ist, ist derzeit noch unklar. Als Grund für das Urteil wurden mangelnde Transparenz bei der Postenvergabe sowie die Zulassung ausländischer Bewerber genannt.

Auch Italiens Ex-Premier Matteo Renzi, der Franceschinis Museumsreform aktiv unterstützt hatte, kritisierte das Urteil äußerst scharf. “Es war kein Fehler, die Museumsdirektoren zu ernennen. Es war ein Fehler, die Verwaltungsgerichte nicht reformiert zu haben”, kommentierte Renzi auf Facebook.

