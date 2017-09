Asselborn über Ungarns Äußerungen zu EuGH-Urteil schockiert

Asselborn irritieren die Formulierungen aus Budapest - © APA (AFP)

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Äußerungen der ungarischen Regierung über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) als “extrem schockierend” zurückgewiesen. “Man hört: Der Kampf fängt erst an. Ich frage mich, welcher Kampf?”, sagte er am Donnerstag in der ARD. “Wenn das der Tonfall ist in Zukunft aus verschiedenen europäischen Ländern, dann müssen wir nach dem Rechten sehen.”