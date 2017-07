Asselborn: EU-Chefs haben bei Flüchtlingspolitik versagt

Laut Asselborn wurden Verfehlungen gemacht - © APA (AFP)

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den Staats- und Regierungschefs der EU in scharfer Form Versagen in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Bis heute gebe es keine Lösung bei der Lastenteilung. “Es ist eine Katastrophe”, sagte Asselborn am Sonntag in Berlin auf einer Veranstaltung der deutschen Sozialdemokraten (SPD).