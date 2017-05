“Assassin’s Creed” für Zuhause: VOL.AT verlost zwei Blu-rays

Michael Fassbender und Marion Cotillard sind die Stars in dieser actionreichen Verfilmung des gefeierten Videospiels. Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch (Fassbender) die Abenteuer seines Vorfahrens Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt. Er sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Basierend auf der Videospiel-Serie von Ubisoft wurde der Kampf zweier mächtiger Geheimbünde mit eindrucksvollen Stunts, wie dem ikonischen “Leap of Faith” und spektakulären Parkour-Sequenzen inszeniert.

“Assassin’s Creed” gibt es bereits als digitalen Download, ab 11. Mai steht der Film dann als 4K Ultra HD Blu-ray, 3D Blu-ray, Blu-ray und DVD in den Regalen. Auf allen Disc-Versionen gibt es neben dem Film auf umfangreiches Bonusmaterial, darunter ein Blick hinter die Kulissen, entfallene Szenen und ein “Easter Egg”.

VOL.AT verlost in Kooperation mit Twentieth Century Fox Home Entertainment zwei Blu-rays von “Assassin’s Creed”. Schicken Sie eine E-Mail an linda.carugati@russmedia.com, um am Gewinnspiel teilzunehmen.