Assad: Im Syrien-Krieg liegt “das Schlimmste hinter uns”

Assad ist positiv gestimmt

Nach sechs Jahren Krieg in Syrien hält der syrische Machthaber Bashar al-Assad nach eigenen Worten “das Schlimmste” für überstanden. Die Dinge entwickelten sich derzeit “in die richtige Richtung, weil wir die Terroristen besiegen”, sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem indischen Fernsehsender Wion.