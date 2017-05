Assad bietet Rebellen Amnestie im Gegenzug für Waffenabgabe

Syriens Präsident will Kampf gegen Terroristen fortsetzen - © APA (AFP)

Die jüngst in Syrien eingerichteten Schutzzonen bieten nach Worten von Präsident Bashar al-Assad für Rebellen die Möglichkeit zur Amnestie. Erstes Ziel der Zonen sei der Schutz von Zivilisten, sagte Assad in einem am Donnerstag ausgestrahltem Gespräch mit dem weisrussischen Fernsehsender ONT.