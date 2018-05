Asiatisches Touristenpaar verirrte sich am Attersee

Ein asiatisches Touristenpaar hat sich am Samstag bei einer Wanderung zum "Atterseeblick" (Bezirk Gmunden) verirrt und wurde erst nachts von der Bergrettung gefunden. Der 41-jährige aus Malaysia und seine 39-jährige Lebensgefährtin aus China hatten bei Einbruch der Dunkelheit via Notruf die Polizei verständigt. Gegen 23.15 Uhr wurden sie bei der Fachbergalm unverletzt entdeckt, so die Polizei OÖ.

Gegen 14.00 Uhr war das Paar von Weißenbach am Attersee zu dem Aussichtspunkt aufgebrochen. Dort angekommen versuchten sie mithilfe eines Kompasses ins Tal zurückzukehren. Dabei gerieten sie in unwegsames Gelände, schafften es aber schließlich zu einer Alm. Sie riefen Hilfe, da es bereits finster wurde. Die Bergrettung St. Wolfgang mit zehn Mann machte sich auf die erfolgreiche Suche und brachte das Paar ins Tal. Von dort fuhr es mit dem Taxi zurück in die Unterkunft nach Weißenbach.