Asiago kommt in die Rheinhalle

Mit Asiago Hockey kommt ein weiteres Team in die Rheinhalle Lustenau, welches mit einigen italienischen Nationalspielern gespickt ist. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

Überaus zufrieden zeigte sich Lustenaus Trainer Gerald Ressmann nach dem Sieg gegen den HC Pustertal und lobte vor allem die Moral und den Kampfgeist seiner Cracks: „Nach dem 1:3 glaubten wohl nicht mehr viele Zuschauer an einen Sieg von uns. Doch im letzten Drittel konnten wir mit enormen Einsatz, Wille und Kampfgeist das Spiel drehen. Wir zeigten tolles Play-Off Eishockey und schnürten die Italiener phasenweise im eigenen Drittel ein.“

Schon morgen Dienstag folgt das nächste Spiel für die Lustenauer im Rahmen der Meisterrunde – Gegner dabei ist Asiago Hockey. Die Italiener, die sich die Teilnahme an der Meisterrunde mit einem starken Finish im Grunddurchgang sicherten, zeigten sich in den letzten Wochen sehr stark, und konnten auch in den ersten beiden Spielen in der Meisterrunde überzeugen (2:1 Auswärtssieg in Pustertal und knappe 3:4 Niederlage zu Hause gegen Ritten).

Coach Ressmann warnt vor dem unangenehm zu bespielenden Gegner aus Italien. Wie Pustertal ist auch Asiago sehr gefährlich im Angriff und verfügt in der Defensive über sehr kampfstarke Spieler. Mit Torhüter Frederic Cloutier stellen sie auch den derzeitigen italienischen Teamtorhüter. Wir müssen am Dienstag schnelles und kompromissloses Eishockey zeigen, um gegen die Italiener bestehen zu können. Mit einer geschlossenen Teamleistung wie gegen Jesenice und Pustertal sind auch gegen Asiago Punkte möglich,“ so Lustenaus Trainer Gerald Ressmann.

EHC Alge Elastic Lustenau : Asiago Hockey

Dienstag, 31. Januar 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Manuel Hollenstein, Claudio Pianezze, Fabrizio De Toni, Patrick Kalb