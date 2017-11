Asfinag mahnt Winterreifen auf Tauernautobahn ein

In der Nacht auf Montag sind die ersten Schneefälle auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg zu erwarten. Laut Prognose könnten mehr als 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Asfinag appellierte deshalb am Sonntag an alle Autofahrer, die nächsten Tage die Autobahn zwischen Flachau und St. Michael nur mit Winterreifen zu befahren.

Jedes Jahr aufs Neue seien Fahrzeuge mit Sommerreifen, die hängenbleiben, das größte Problem. “Sie blockieren nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch die Räumfahrzeuge der Asfinag”, sagt Regionalleiter Hannes Zausnig. Die Mitarbeiter seien für den Wintereinbruch einsatzbereit. “Alle Mitarbeiter sind im Dienst oder auf Abruf verfügbar, die Schneepflüge und Solestreuer sind montiert.”