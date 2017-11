ASEAN-Gipfel fordert von Nordkorea Verzicht auf Atomprogramm

Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN) hat Nordkorea zum Verzicht auf sein Atomprogramm aufgefordert. Bei einem Gipfel in der philippinischen Hauptstadt Manila äußerten die zehn Mitgliedsländer am Montag "große Sorge" über die Aufrüstung des kommunistischen Staates.

Im Entwurf für die Abschlusserklärung ist von einer “ernsthaften Gefahr für Frieden und Stabilität in der gesamten Region und darüber hinaus” die Rede. Zugleich appellierte die Gemeinschaft an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten.