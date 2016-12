AS Roma verkürzte Rückstand auf Spitzenreiter Juventus

Römer besiegte Chievo 3:1 - © APA (AFP)

Die AS Roma ist am Donnerstag in der italienischen Fußball-Meisterschaft bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Juventus Turin herangekommen. Die Römer besiegten Chievo Verona mit 3:1. Allerdings ist Italiens Rekordmeister mit einem Spiel im Rückstand, da die Turiner am Freitag in Doha gegen den AC Milan um den italienischen Supercup spielen.