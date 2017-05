AS Roma fixierte bei Totti-Abschied Vize-Meistertitel

Totti genoss sein letztes Speil im Dress der Roma - © APA (AFP)

Beim Abschied vom langjährigen Kapitän Francesco Totti hat AS Roma am Sonntag den Vize-Meistertitel und damit einen direkten Platz in der Fußball-Champions-League erkämpft. Roma besiegte zum Saisonschluss der Serie A den CFC Genua mit 3:2 und verteidigte erfolgreich Platz zwei in der Tabelle vor dem SSC Napoli, der mit 4:2 bei Sampdoria Genua gewann. Juventus Turin stand bereits als Meister fest.