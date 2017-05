AS Roma eroberte Platz zwei zurück, Lazio im Torrausch

Edin Dzeko erzielte einen Doppelpack - © APA (AFP)

AS Roma hat auch dank eines Doppelpacks von Edin Dzeko Rang zwei in der italienischen Fußball-Serie A zurückerobert. Die Truppe von Luciano Spalletti siegte am Sonntag zum Abschluss der 35. Runde beim AC Milan 4:1 (2:0) und verdrängte damit SSC Napoli wieder von Rang zwei. Hauptstadtrivale Lazio feierte ein 7:3-Torfestival gegen Sampdoria Genua, Palermo muss den Gang in die Serie B antreten.