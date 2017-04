AS Monaco hat sich in der französischen Fußballliga die Tabellenführung zurückgeholt. Die Monegassen gewannen am Sonntag im Duell der Europacup-Fighter beim Europa-League-Semifinalisten Olympique Lyon mit 2:1. Champions-League-Halbfinalist Monaco hat wie der erste Verfolger Paris Saint-Germain 80 Punkte, allerdings im Unterschied zu den Hauptstädtern noch ein Nachtragsspiel zu bestreiten.

Stürmer Radamel Falcao (36. Minute) und Kylian Mbappe (44.) trafen für Monaco, Lucas Tousart (51.) gelang in der zweiten Hälfte nur noch der Anschlusstreffer für den Tabellenfünften Lyon. Inklusive der nachzuholenden Partie gegen Saint-Etienne sind für Monaco noch fünf Spiele ausständig, PSG hat nur vier vor der Brust. Das bessere Torverhältnis haben die enorm offensivstarken Monegassen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken