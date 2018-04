Arztprozess: Weitere Zeugen – weitere Widersprüche

Patienten und Angehörige sprechen von Zusichern, der Angeklagte relativiert.

Donnerstag war für diese Woche der letzte Verhandlungstag rund um den kochsalzlösungsverkaufenden Arzt. Wieder kamen Zeugen zu Wort, die entweder selbst behandelt wurden oder für nahe Angehörige das Produkt „Powerlight“ kauften. So erzählt eine 30-jährige Frau, die seit zehn Jahren an Multipler Sklerose leidet, dass ihr acht Jahre schulmedizinische Betreuung nur wenig geholfen habe. Weil die Nebenwirkungen und der Protest vieler Organe so stark geworden war, versuchte sie es mit dem Produkt des Angeklagten. Auch ihr sicherte man sehr gute Chancen zu und machte ihr große Hoffnungen. Die Wirkung war gleich null, die 650 Euro will die Frau zurück.