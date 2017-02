Arzt will AUA wegen eingeklemmten Finger verklagen

Der Vorfall soll sich an Bord einer AUA-Maschine ereignet haben - © APA

Ein Arzt, der sich am Tischchen seines Sitzes an Bord eines Austrian-Airlines-Fluges von Bangkok nach Wien eigenen Angaben zufolge am kleinen Finger verletzt hat, will die österreichische Fluglinie verklagen. Das berichtete das Luftfahrtportal Austrianwings am Mittwoch. Der Vorfall soll sich am 5. Juli vergangenen Jahres ereignet haben.