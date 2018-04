Arzt wegen Betrugs vor Gericht – Marathonprozess startet am Montag

Zehn Tage lang geht es um schwer Kranke, Kochsalzlösung und angeblich falsche Versprechungen.

Am Landesgericht Feldkirch startet am Montag ein zehntägiger Betrugsprozess gegen einen 69-jährigen Allgemeinmediziner. Der Arzt aus dem Oberland soll mindestens 39 Patienten betrogen haben und ihnen vorgegaukelt haben, die von ihm vertriebenen sogenannten Powerlight-Produkte könnten ihnen helfen. Als die Flüssigkeit der Ampullen analysiert wurde, fand sich nur Kochsalzlösung. „Ich war vom Erfolg überzeugt, glaubte an die heilende Wirkung“, verantwortet sich der Mann. Vertreten wird der Arzt von Wahlverteidiger Franz Josef Giesinger. Seine Aufgabe ist es, in zehn Verhandlungstagen Richterin Sonja Nachbaur und zwei Laienrichter von der Unschuld seines Mandanten zu überzeugen.