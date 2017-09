“art.experience” bringt im Süden von Wien Kultur

Der Auftakt geht in Mödling über die Bühne: Am 4. Oktober gastieren die “Gebrüder Moped” mit ihrem Programm “Keine Angst” im Raiffeisen Forum. “Warum landen Asteroiden immer in Kratern” werden die “Science Busters” am folgenden Abend beantworten.

In der Burg Perchtoldsdorf sind ab 23. Oktober Lukas Resetarits mit “70er – leben lassen” und Andreas Vitasek mit “Grünmandl oder Das Verschwinden des Komikers” angesagt. Stermann & Grissemann bringen “Gags, Gags, Gags”, Alfred Dorfer “und…” sowie Nikolaus Habjan “Der Herr Karl”.

In Baden öffnen ab dem 2. November das Casino, die Halle B, das Arnulf Rainer Museum und das At the Park Hotel die Tore für insgesamt 15 Veranstaltungen. Erwartet werden neben den “Science Busters”, Resetarits sowie Stermann & Grissemann im Kabarettprogramm Maschek mit “Fake! In Wahrheit falsch”, Peter Klien (“Ein Reporter packt aus”) und Zirkowitsch & Fröhlich (“Gottes Werk und Deckungsbeitrag”).

Lesungen und Gespräche gibt es mit Armin Thurnher, Gertraud Klemm, Konrad Paul Liessmann, Sebastian Fitzeck und Paulus Hochgatterer. Darüber hinaus stehen die Doku “Chasing Ice” – Klimawandel, Diskussionen zu “20 Jahre Frauenvolksbegehren” sowie mit Florian Klenk & Florian Scheuba am Plan. Eingebettet sind auch ein NÖ Kinder- und Jugendkurzgeschichtenbewerb und “zeilen.lauf”, ein Kurzgeschichten- und Lyrikbewerb.

(APA)