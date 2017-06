Insgesamt kamen rund 95.000 Besucher aus mehr als 100 Ländern - © APA (AFP)

Die bedeutendste Kunstmesse der Welt in Basel ist am Sonntag zu Ende gegangen – nach Angaben der Veranstalter mit außergewöhnlich starken Verkäufen. Ein Gesamtergebnis gibt die Messeleitung nicht bekannt, da nicht alle Galerien ihre Verkäufe melden. In den sechs Tagen wechselten Hunderte Kunstwerke den Besitzer, einzelne Werke mit einem Wert von bis zu 15 Millionen Euro.