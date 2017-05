Arsenal reichte 3:1 gegen Everton nicht für Champions League

Die "Kanoniere" spielen kommende Saison in der Europa League - © APA (AFP)

Arsenal hat erstmals seit 20 Jahren die Qualifikation für die Fußball-Champions-League verpasst. Das Team ihres französischen Langzeit-Betreuers Arsene Wenger reichte ein 3:1-Heimsieg am Sonntag in der letzten Premier-League-Runde nicht, um sich das Ticket noch zu sichern. Denn die Konkurrenten Manchester City (5:0 in Watford) und Liverpool (Heim-3:0 gegen Middlesbrough) gaben sich keine Blöße.