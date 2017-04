Arsenal nach Sieg gegen Manchester City im FA-Cup-Finale

Alexis Sanchez bejubelt das Siegestor - © APA (AFP)

Arsenal hat als zweites Team das Finale des englischen FA Cups erreicht. Der zwölffache Cupsieger setzte sich am Sonntag im Halbfinale nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen Manchester City durch und trifft am 27. Mai im Wembley-Stadion auf Chelsea. Der Londoner Lokalrivale hatte sich bereits am Samstag mit 4:2 gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt.