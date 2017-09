Arsenal feierte in Premier League dritten Saisonsieg

Stürmer Alexandre Lacazette erzielte beide Tore - © APA (AFP)

Arsenal hat in der englischen Premier League den dritten Saisonsieg gefeiert. Die “Gunners” gewannen am Montagabend zu Hause gegen West Bromwich Albion mit 2:0 (1:0) und kletterten in der Tabelle mit nun zehn Punkten auf Rang sieben. Der Franzose Alexandre Lacazette avancierte im Emirates Stadium mit seinen zwei Treffern (20., 67./Elfmeter) zum Matchwinner für das Team von Trainer Arsene Wenger.