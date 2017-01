Arsenal besiegte nach Elferdrama im Finish Burnley mit 2:1

Hektische Szenen bei Arsenal gegen Burnley - © APA (AFP)

Arsenal hat am Sonntag in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1-Sieg gegen den Burnley errungen. Alexis Sanchez (98.) erzielte per Elfer den späten Siegestreffer, nachdem Arsenal erst in der 93. Minute den Ausgleich durch einen Strafstoß von Andre Gray kassiert hatte. Mit einer 0:3-Niederlage bei Southampton setzte Englands Meister Leicester City seinen Sinkflug fort.