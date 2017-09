Ars Electronica bringt “Das andere Ich” nach Linz

Neu ist ein Eröffnungssymposium mit vier Rednern, ein “Brain Hackathon”, an dem mehr als 100 Hacker teilnehmen, Theater and Digital Media, Gallery Spaces und die Konferenz “Future in a Nutshell”, bei der Experten die wichtigsten Technologien der kommenden zehn Jahre erläutern. Gewohnte Höhepunkte sind die Gala mit der Verleihung der Goldenen Nicas am Freitag im Brucknerhaus, die korrespondierende Ausstellung CyberArts im OK – Offenen Kulturhaus, eine Performance im Mariendom, die Visualisierte Klangwolke am Samstag im Donaupark und die große Konzertnacht am Sonntag. Mit dem Vermittlungsangebot “We guide you” kann jeder seine individuell passende Führung erleben, von inhaltlichen Schwerpunkten bis zu altersgerechten Touren von Kindern bis Senioren.

(APA)