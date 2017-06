Arno Geiger erhält Alemannischen Literaturpreis 2017

10.000 Euro für Arno Geiger - © APA (Archiv)

Der österreichische Schriftsteller Arno Geiger wird mit dem Alemannischen Literaturpreis 2017 ausgezeichnet. Die Jury lobte seine “erstaunlich vielfältige Prosa”, wie der Hanser Verlag am Montag mitteilte. Übergeben wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis am 8. Oktober in Waldshut-Tiengen.