Arnautovic und Co. wollen ÖFB-Lauf im Sommer fortsetzen

Russland, Deutschland und Brasilien - die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ist sich bewusst, dass nach dem aktuellen Erfolgslauf im Sommer größere Herausforderungen auf sie warten. "Jetzt gilt es ruhig zu bleiben und bodenständig", sagte Teamchef Franco Foda nach dem 4:0 am Dienstag im Test in Luxemburg.

“Der Trainer spielt ein anderes System. Ich denke, das passt uns”, erklärte Arnautovic. “Der Trainer stellt uns immer gut ein vor jedem Spiel. Wir wissen, was unsere Aufgabe ist.” Seine eigene ist es, Tore und Assists zu liefern – in Luxemburg gelang beides. Der 28-Jährige hält nach 69 Länderspielen bereits bei 19 Treffern.

Drei Tore erzielte Arnautovic alleine in den ersten beiden Partien dieses Jahres. “Ich wollte auf die 20 kommen, leider bin ich jetzt nur auf den 19”, sagte der West-Ham-Stürmer. Sein Ziel sei es, in der ÖFB-Schützenliste den zuletzt nicht nominierten Marc Janko (28 Tore) zu überholen. “Dann schauen wir, wie es weitergeht.”

Mit Michael Gregoritsch und Florian Grillitsch erzielten zwei Akteure ihre Premierentreffer im Nationalteam. “Wir können aus dem Lehrgang viel mitnehmen”, meinte Gregoritsch. “Wir haben sehr viel Qualität.” Grillitsch ergänzte, dass das Team nach zwei Camps unter Foda noch in der Findungsphase sei. “Aber wir wissen, was der Trainer von uns will. Wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Es klappt immer besser.”