Arnautovic-Club West Ham beurlaubte Trainer Slaven Bilic

West Ham United hat sich am Montag von Trainer Slaven Bilic getrennt. Der Premier-League-Club aus Nordlondon befindet sich aktuell in der Abstiegszone, am Wochenende verloren die "Hammers" zu Hause gegen Liverpool mit 1:4. Bilic betreute West Ham seit Juni 2015, in seiner ersten Saison im Amt belegte der Verein am Ende Rang sieben. In der Vorsaison war West Ham Elfter.

Marko Arnautovic nahm die Entlassung von Bilic mit Bedauern zur Kenntnis genommen. “Ich hatte eine gute Beziehung zu ihm”, sagte der ÖFB-Teamspieler am Montag in Marbella. Im Endeffekt sei die Mannschaft an der Trennung schuld. “Wir haben schlecht gespielt, aber es erwischt dann immer den Trainer.” Dass er zuletzt bei West Ham nicht zur Stammformation zählte, nahm Arnautovic gelassen. “Ich fühle mich nicht als zweite Wahl”, betonte der Flügelspieler. Ein Grund für sein Reservistendasein sei gewesen, dass er zuletzt mit einer Erkrankung zu kämpfen hatte.

Als Nachfolgekandidat für Bilic, dessen Assistent Nikola Jurcevic ebenfalls gehen musste, wurde bereits vor der Kunde von seiner Beurlaubung David Moyes gehandelt. Der ehemalige Coach Evertons und Manchester Uniteds soll West Ham vorerst bis Saisonende übernehmen. Zuletzt betreute Moyes Sunderland, nach dem Abstieg des Clubs trat der Schotte im Mai zurück.

Bei West Hams Niederlage am vergangenen Samstag stand Marko Arnautovic nicht in der Startelf, der ÖFB-Internationale wurde nach einer Stunde eingewechselt. Der im Sommer um die Club-Rekordsumme von kolportierten 25 Millionen Pfund geholte Arnautovic steht ebenfalls in der Kritik. In bisher neun Pflichtspielen für West Ham hat der Wiener noch keinen Treffer erzielt.