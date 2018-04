Armutskonferenz will Bewusstsein für Sozialstaat stärken

Die Armutskonferenz will mit einer neuen Initiative das Bewusstsein für die Bedeutung eines starken Sozialstaates schärfen. Mit der Aktion "Wir gemeinsam" sollen auch jene Menschen erreicht werden, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bisher nicht oder nur wenig betroffen sind. Man wolle damit einen Impuls zur Diskussion geben, sagte Sozialexperte Martin Schenk am Dienstag bei der Präsentation.

Mit Plakaten, Free Cards und über Soziale Netzwerke (abrufbar unter ) soll die Botschaft unter die Leute gebracht werden. Die Slogans der Kampagne rücken die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt – unabhängig von deren finanziellem Background: “I brauch’ an Doktor – Du brauchst an Doktor. Wir lassen niemanden krepieren”, heißt es etwa auf einem der Sujets, das die gleiche Person in zwei verschiedenen (finanziellen) Lebensumständen abbildet.