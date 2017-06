Armutskonferenz präsentiert neues Modell für Wohnbeihilfe für Vorarlberg

Die Wohnbeihilfe zielt als Sozialleistung auf die Unterstützung von Menschen nit niedrigen Einkommen. Sie liegt in der Zuständigkeit der Vorarlberger Landesregierung und ist auf Landesebene gestaltbar. Nach Ansicht der Armutskonferenz ist das derzeitige Modell zu kompliziert und nur für Fachleute verständlich. Deshalb schlägt die Vorarlberger Armutskonferenz ein eigenes Modell vor. Das Modell greife mehrere Aspekte der sozialpolitischen Debatte in Vorarlberg auf, die in den letzten Jahren zu beachten waren:

1. Der Auftrag des Landtags eine Harmonisierung bzw. Zusammenführung von Mindestsicherung und Wohnbeihilfe zu prüfen und möglichst herzustellen.

2. Die Forderung, einen ausreichenden Abstand zwischen der Mindestsicherung und den Erwerbseinkommen im Niedriglohnsektor zu gewährleisten. Die Wohnbeihilfe sei die Sozialleistung, die am einfachsten dahingehend auf Landesebene gesteuert werden könne. Das Modell der Armutskonferenz orientiere sich dabei an eine Aussage von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gegenüber dem “Standard”, dass 100 oder 200 Euro ein zu geringer Abstand seien.

3. Die Empfehlung einer OECD-Studie, zur Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums die Einkommenssituation der unteren 40 Prozent der Bevölkerung stärker in den Fokus der Politik zu rücken und dabei auch Sozialleistungen zu berücksichtigen. Die Wohnbeihilfe sei dafür ein treffsicheres Instrument, da sie Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen dort entlaste, wo der Kostendruck am größten sei.

Das Modell der Armutskonferenz

Nach Vorstellung der Armutskonferenz sollte das Wohnbeihilfe an das System der Mindestsicherung angepasst werden und ein Mindesteinkommen nach Abzug der Miete garantieren. Wie in der Mindestsicherung sollen in der Wohnbeihilfe bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze Miete und Betriebskosten übernommen werden. Bei Überschreitung der Einkommensgrenze würden diese Leistungen ausschleichend reduziert.

Bei der Einkommensgrenze empfiehlt die Armutskonferenz eine Orientierung an den Grenzwerten der GIS-Gebührenerhebung. Diese berechnen sich aus Nettojahreseinkommen inklusive aller zusätzlichen Einkünfte mit Ausnahme der Familienbeihilfe abzüglich Miete dividiert durch 12. Die sich aus dieser Rechnung ergebende Einkommensgrenze für Alleinstehende liegt aktuell bei 997 Euro.