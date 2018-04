Armeniens Parlament soll Regierungschef am 1. Mai wählen

Nach den Massenprotesten und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten in Armenien soll das Parlament am 1. Mai einen neuen Regierungschef bestimmen. Dies ging am Donnerstag aus einer Erklärung auf der Website der Legislative hervor. Der bisherige Ministerpräsident Sersch Sarkissian hatte sich am Montag dem Druck der Demonstranten gebeugt und war zurückgetreten.

Er war nach zehn Jahren als Präsident vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden. Zuvor waren per Verfassungsänderung viele Vollmachten des Präsidenten auf den Premier übertragen worden. Kritiker warfen Sarkissian vor, sich an die Macht zu klammern. Derzeit führt Sersch Sarkissian Vertrauter Karapetian geschäftsführend die Regierung. Er hat eine baldige Neuwahl vorgeschlagen.