Armee-Offensive zur Eroberung von IS-Enklave in Mosul

Die Bevölkerung flüchtet aus Mosul - © APA (AFP)

Die irakische Armee hat eine Offensive gestartet, um die letzte Enklave der Extremistenmiliz IS in Mosul (Mossul) einzunehmen. Das teilte das Militär am Samstag mit. Bereits am Freitag hatte die Luftwaffe Flugblätter über dem Gebiet abgeworfen, in denen die Einwohner zur Flucht aufgerufen werden.