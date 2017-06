Armee in Myanmar entließ 67 Kindersoldaten

Die Armee in Myanmar hat am Freitag 67 Kindersoldaten entlassen. Wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) mitteilte, handelte es sich um die erste Entlassung von Minderjährigen aus dem Militärdienst im heurigen Jahr. Wie viele Kinder noch in den Reihen der Armee und von Rebellengruppen in Grenzregionen kämpfen, ist nicht bekannt.

Die Regierung von Myanmar hatte im Juni 2012 mit der UNO einen Aktionsplan gegen den Einsatz von Kindersoldaten vereinbart. Seitdem schickte das Militär jüngsten UNO-Angaben zufolge fast 850 Minderjährige nach Hause. Der Armee werden immer wieder Verstöße gegen Menschenrechte vorgeworfen, darunter schwere Vergehen an ethnischen Minderheiten und die Zwangsrekrutierung von Kindern. In dem südostasiatischen Land herrschte jahrzehntelang eine Militärjunta. Im Frühjahr 2011 kam eine formal zivile Regierung unter dem ehemaligen General Thein Sein an die Macht, die eine Reihe von Reformen einleitete. Seit 2016 ist mit Htin Kyaw der erste uneingeschränkt zivile Staatschef in Myanmar seit mehr als 50 Jahren im Amt. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken