Arlbergtunnel wegen Stromaufall gesperrt

Eine zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärte Schadensursache einer Stromleitung verursachte eine gewaltige Totalsperre der Arlbergschnellstraße (S16). Auch das Montafon war vom Stromausfall betroffen.

Am Mittwoch ab 15 Uhr mussten die Fahrzeuge großräumig ausweichen, da in der Tunnelkette vom Strengener- bis hin zum Arlberg Tunnel kein Strom mehr ankam und dementsprechend keine Beleuchtung und Belüftung verfügbar war.

Betroffen waren der Tunnel Strengen, der Tunnel Flirsch, der Tunnel Pettneu in Tirol und auch der frisch renovierte Arlbergtunnel. Um ca. 16.30 Uhr konnte vorerst Entwarnung gegeben werden. Die Stromversorgung konnte in allen, außer dem Arlbergtunnel, wiederhergestellt werden. Dadurch blieb vorerst die Straßensperre zwischen Langen und St. Anton am Arlberg aufrecht.