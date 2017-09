Arlbergtunnel ab heute wieder befahrbar

37 zusätzliche Fluchtwege, acht weitere Pannenbuchten und ein umfassendes Paket mit moderner Technologien erhöhen in Zukunft die Sicherheit im Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße). In diesen Sicherheitsausbau investierte die ASFINAG knapp 160 Millionen Euro. Am 29. September erfolgt nach drei Jahren Bauzeit die Verkehrsfreigabe mit einer Feier am Vormittag – in den Abendstunden ist dann drei Tage früher als geplant die Freigabe für den Gesamtverkehr vorgesehen.

Rettungssystem im Arlbergtunnel

Arlbergtunnel Baubegleitung 2017

Eckdaten der Sanierung

Gesamtlänge inklusive Galerien: 15.508 Meter

Inbetriebnahme: 1. Dezember 1978

Investition neu: 155 Millionen Euro

Baubeginn: September 2014

Abschluss: September 2017

Pannenbuchten im Endausbau: 16

Flucht- und Rettungswege im Bestand: 8

Anzahl zusätzliche Fluchtwege über Zuluftkanäle: 37

Fluchtwegabstand im Endausbau: Unter 500 Meter

Zusätzliche Pannenbuchten: 8

Täglicher Verkehr: 8.000 Fahrzeuge/24 Stunden

Prognoseverkehr bis 2025: 10.600 Fahrzeuge/24 Stunden

Zahlen, Daten, Fakten rund um die Baustelle